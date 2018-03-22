Холодницкий лично опроверг слухи об отставке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована "сбалансированная медийная акция", и отметил что пока не собирается в отставку.

"В начале я увидел, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск, потом иду в отпуск к Пасхе, затем - до конца мая. Без меня меня женили. Я сейчас нахожусь с визитом в Брюсселе. САП и НАБУ работают вместе. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем. Но если это так, значит, я что-то правильно делаю. Если кто-то хочет вынудить меня к совершению каких- либо действий, отставок или иному, не дождутся", - сказал Холодницкий в Брюсселе, пишет УНИАН.

Холодницкий подтвердил, что нашел у себя в офисе похожее на прослушивающее устройство, но не знает, кому оно принадлежит. Устройство он обнаружил еще 6 марта, и сейчас оно приобщено к материалам уголовного производства.

"Да, я нашел аппарат, похожий на трактующийся как прослушивание", - сказал прокурор.

При том он добавил, что не знает, кому принадлежит устройство b ожидает заключения правоохранительных органов. Касательно слухов, что жучок принадлежит НАБУ, Холодницкий выразил уверенность, "что это какая-то провокация".

Во вторник, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже стало известно, что кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прослушивало НАБУ с согласия генпрокурора.

Также в СМИ появилась информация, что Холодницкий намерен уйти в отставку в ближайшее время из-за проблем со здоровьем. #Холодницкий #отставка #прослушивание #НАБУ По материалам: УНИАН /