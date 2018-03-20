Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья

Заместитель генпрокурора - Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий может подать в отставку из-за состояния здоровья. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, Холодницкий готов написать заявление об увольнении, которое может быть подано на следующей неделе (26-30 марта).

До 23 марта Холодницкий будет находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия).

Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу Холодницкого принуждают.

Сам Холодницкий пока не комментирует данную информацию.

При этом, в САП считают эту информацию не более чем "фейком".

Как сообщали Українські Новини, в феврале Холодницкий заработал на 80 тыс. грн больше, чем Луценко.