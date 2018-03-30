Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, допрос Холодницкого должен был состояться в пятницу в 10:00.

Почему он не явился, собеседник не сообщил.

На данный момент Холодницкий находится на работе.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.