Холодницкий о госпитализации Насирова: У меня есть сомнения, ждем заключения врачей

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий имеет сомнения относительно госпитализации председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Можно считать разные совпадения. Сегодня у него (Насирова, - ред.) День рождения, сейчас начнут рассказывать, что мы ждали до этого дня намеренно. Это не так. По поводу направления в больницу, я не хочу комментировать. Пусть врач даст заключение. Мы ждем информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с ним те или иные следственные действия. Когда это будет сделано, будем делать выводы. Как у гражданина у меня есть определенные сомнения, поскольку это (госпитализация, - ред.) уже стало исторической традицией", - отметил он.

Как сообщалось, вчера вечером председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств на выплаты.