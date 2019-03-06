Холодницкий отреагировал на предложение посла США уволить его из САП

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости сменить руководителя САП. Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что Холодницкий заявил, что Министерство иностранных дел Украины должно комментировать заявления Йованович.
"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", - сказал глава САП.
Также Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.
"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", - добавил он.
Как сообщал NEWSONE ранее, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя САП Назара Холодницкого.
NewsOne
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