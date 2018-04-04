Холодницкий прокомментировал обнародованные записи прослушки: будем биться

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий утверждает, что у него есть объяснения на все обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться", - сказал он, отвечая на вопрос об опубликованных записях НАБУ в разговоре с корреспондентом ТСН.

Как сообщал УНИАН, НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницького.

Недавно стало известно, что Назара Холодницького прослушивали. В его кабинете в аквариуме была найдена соответствующая аппаратура.

Прослушиванием занимались следователи Генпрокуратуры и НАБУ.

30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Квалификационно- дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос увольнения руководителя САП Холодницького. В этот же день антикоррупционного прокурора вызвали на допрос в Генпрокуратуру, но он не появился.

Основанием для открытия уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького стала полученная информация, что он препятствует расследованию по одесскому делу.