Холодницкий прокомментировал слухи о снятии неприкосновенности с Ляшко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал недавние сообщения в СМИ о том, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко хотят лишить депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает LB.ua.

Пока что я не могу ни подтвердить, но и не опровергнуть информацию (о подготовке представления о лишении неприкосновенности Олега Ляшко - ред.) По той причине, что есть тайна следствия, а само следствие продолжается. Но рекомендую еще подождать. Всему свое время, - сказал Холодницкий.

Журналисты также задали главе САП уточняющий вопрос относительно срока, в течение которого продолжается следствие.

"Если вы помните, как раз год назад у меня в кабинете был устроен дебош определенными политиками. Выводы делайте из этого сами", - ответил на это Холодницкий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что с народного депутата Украины Олега Ляшко хотят снять депутатскую неприкосновенность. Ляшко отверг все обвинения.

В апреле 2017 года Ляшко ворвался в кабинет к Холодницкому и устроил ему допрос из-за обвинения главы Радикальной партии в незаконном обогащении.