Холодницкий считает дело против него политической акцией

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал целенаправленной политической акцией ажиотаж вокруг его возможного увольнения, сообщает 112 Украина.

Кроме того, глава САП заявил, что не планирует сегодня принимать участие в заседании квалификационной комиссии прокуроров и ничего не знает о допросе в Генпрокуратуре, который якобы запланирован.

Ранее Холодницкий говорил, что намерен явиться в ГПУ 3 апреля.

Как сообщают Українські Новини, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров сегодня открыла дисциплинарное производство относительно Холодницкого.

Руководитель КДКП Виталий Грушковский сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть два месяца.

Грушковский также отметил, что члена комиссии, который будет заниматься изучением этой жалобы, избирает автоматизированная система.

Голос Столицыhttp://gs.fm/news/20180402/7384107.html