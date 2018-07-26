Холодницкий: Теперь я не матерюсь, а литературно благодарю, когда рюкзаки и другие дела закрывают

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий решит, будет ли он оспаривать выговор от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров после ознакомления с текстом решения.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

"Прочитаю и решу, буду ли оспаривать", - сказал Холодницкий.

Глава САП отметил, что КДКП так и не установила "сливов" или другого, а только нарушение этики, и это является справедливым.

"Теперь я не матерюсь, когда рюкзаки и другие дела закрывают. Я просто литературно буду всех благодарить", - добавил Холодницкий.

Также во время заседания глава САП рассказал, что у подчиненных уже попросил прощения за свои слова и выразил готовность извиниться перед всеми, кто чувствует себя обиженным. "По поводу этики могу согласиться, что, когда у тебя шесть отделов и каждый приходит со своими эмоциями в 10- 11 часов вечера, иногда эмоции берут верх. Слова употреблялись иногда не литературные, я перед всеми извинился", - признал Холодницкий.

Кроме этого он подытожил, что действительно допустил не литературные высказывания и готов нести за это ответственность и извиниться перед каждым, кого он обидел своими словами.

Как сообщал NEWSONE ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намерен обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии о выговоре руководителю Специализированной прокуратуры Назару Холодницкому.

NewsOne

https://newsone.ua