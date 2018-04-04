Холодницкий в Раде напомнил Лещенко о легализации его квартиры за 350 тысяч долларов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что в качестве преемника видит Сергея Лещенко. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, выступая с трибуны парламента, передал корреспондент АСН.

"Господин Лещенко, своим преемником вижу вас", - ответил чиновник на очередной вопрос о том, кто сменит Н. Холодницкого на должности руководителя САП, когда расследование по нему будет завершено. По его словам, сейчас общественность пытается спекулировать на каких-то записях с якобы переговорами руководителя САП и представителей бизнеса.

В то же время, чиновник подчеркнул, что его не устроила "аналитическая справка", которую предоставили ему в качестве пояснения о квартире С. Лещенко за 350 тыс. долларов. При этом Н. Холодницкий добавил, что хоть и с опозданием, но производство относительно дорогой недвижимости нардепа все же было зарегистрировано.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за дисциплинарные проступки. Ранее сам Н. Холодницкий заявил о возбуждении двух уголовных производство о незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко. В то же время руководитель НАБУ Артем Сытник обвинил директора САП в "сливе" информации мэру Одессы Геннадию Труханову.

АСН.in.ua

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