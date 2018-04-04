Холодницкий выступает с докладом в Раде

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня, 4 апреля 2018 года, выступает с докладом в Верховной раде Украины.

Сегодня руководитель САП выступил с отчетом о состоянии дел в сфере борьбы с коррупцией в парламенте.

В ходе выступления Холодницкий заявил, что сейчас вопрос о создании антикоррупционного суда стоит очень остро.

"Вся наша работа направлена на преодоление коррупции, на выявление ее. Все наши производства свидетельствуют лишь о том, что для нас нет неприкасаемых. Все наши шаги часто являются публичными, что вредит следствию очень часто...Я настаивал и настаиваю, что в производствах необходимо иметь прочную доказательную базу. Это залог качественного расследования и вынесения приговоров", - заявил он.

Холодницкий также заявил, что "много кто" хочет его увольнения.

"Многие хотят, чтобы эти кресла освободились, много для этого делается, но процесс борьбы с коррупцией продолжается", - заявил он.

Кроме того, Холодницкий прокомментировал действие меморандума о взаимодействии САП и НАБУ.

"Из-за определенного недопонимание между прокурорами и детективами, для устранения этих недостатков мы с директором НАБУ разработали и подписали меморандум. Но из-за несогласия прокуроров и детективов определенные производства не расследовались. Меморандум есть, он действующий", - заявил он.

Также, отвечая на вопрос нардепа Сергея Лещенко относительно того, кого Холодницкий видит своим преемником, глава САП сказал, что Лещенко.

"Господин Лещенко, преемником я вижу вас", - заявил он, добавив, что два года его пытаются дискредитировать.