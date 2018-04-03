Холодницкий за отстранение его от должности на время расследования

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что записи, сделанные в ходе проведения негласных следственных действий в его кабинете - это компиляция, а уголовное производство, по которому его вызвали на допрос, касается разглашения данных досудебного расследования, что не является тяжким преступлением.

Перед входом в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром Холодницкий отметил в комментарии журналистам, что формально его вызвали на допрос для отбора образцов голоса, в то время как "голоса достаточно и в публичном поле".

Он сообщил, что к руководителю департамента, в который он пришел на допрос, у него "есть ряд вопросов, в том числе, три уголовных производства о незаконном обогащении".

"У меня есть вопросы и к объективности этого производства. Насколько мне известно, производство зарегистрировано по статье о разглашении данных досудебного расследования, это является легким преступлением. Я просто хочу прояснить объективную сторону", - подчеркнул Холодницкий, добавив, что нарушение в части разглашения тайны досудебного следствия зависит от того, кто это делает.

По словам руководителя САП, в настоящее время он продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме.

Кроме того, руководитель САП отметил, что будет правильным отстранить его от выполнения обязанностей на время рассмотрения дисциплинарного производства.

Что касается непосредственно записей, которые были сделаны в его кабинете, то руководитель САП подчеркнул: "Я не исключаю и, скорее всего, уверен, что там могут быть какая компиляция разных разговоров и слов. Я хочу послушать все разговоры полностью, что я говорил и что делал потом".

По его словам, на этих записях единственных нарушением морального характера может быть ненормативная лексика, об употреблении которой он сожалеет.

Ранее на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора.

Позже Сытник рассказал о содержании записей из кабинета Холодницкого. В частности он заявил, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений.

Сам руководитель САП заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку и будет защищаться перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

По материалам: Интерфакс-Украина