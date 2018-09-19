Холодницкий заявил, что в его кабинет тянули кабель "прослушки" от "Охматдета"

Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет о попытке установления сотрудниками Национального антикоррупционного бюро еще одного прослушивающего устройства в его кабинете.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Это правда", - сказал он.
По его словам, его охрана обнаружила кабель, который тянули в здание САП от "Охматдета".
Других деталей он не сообщил.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете Холодницкого.
Жучок был прикреплен к аквариуму.
При этом НАБУ обнародовало фрагменты прослушивания Холодницкого, касающиеся Супрун и депутата НФ
Позже ГПУ закрыла дело Холодницкого, на основании которого его прослушивало НАБУ.