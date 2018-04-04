Холодницкий заявил о возобновлении "квартирного дела" Лещенко

Глава САП Назар Холодницкий заявляет о возобновлении уголовного производства в отношении народного депутата Сергея Лещенко по факту приобретения квартиры за $ 350 000. Об этом он сказал во время выступления в Раде, которое транслировала "Страна".

Холодницкий ответил на вопрос самого Лещенко о том, соответствуют ли действительности обнародованные записи из кабинета главы САП.

"Очень многие хотят спекулировать записями в своем кабинете ... А теперь давайте поставим точки над "и". Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой? Почему? Потому что, господин Сергей, я был против, чтобы какая-аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 000 долларов", - сказал он.

Руководитель САП добавил, что сейчас в отношении депутата Лещенко возбуждено уголовное дело.

"Лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано и я жду от органов следствия, чем оно закончится, потому что анализ доходов и расходов не позволяет вам приобрести квартиру в центре Киева", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, Генпрокуратура в 2016 году осуществляла относительно Лещенко досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении из-за приобретения им элитной квартиры.

По этому поводу Лещенко обратился в Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предупреждению коррупции с просьбой проверить приобретение им квартиры.

НАБУ установило, что в действиях Лещенко имеется состав административного, но не уголовного преступления.

Напомним, в феврале в Печерском райсуде Киева рассматривалось дело по админпротоколу НАПК относительно получения нардепом скидки в свыше 1,8 млн грн от застройщика при покупке квартиры.