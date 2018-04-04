Холодницкого хотят уволить, чтобы объяснить безрезультатную работу САП и НАБУ - политолог

Холодницкого хотят уволить, чтобы объяснить безрезультатные траты денег западных партнеров на работу САП и НАБУ.

Такое мнение корреспонденту ГолосUA выразил политолог Алексей Якубин.

"Я не исключаю, что эта ситуация НАБУ-САП началась с того, что в НАБУ понимают, что у общества все больше вопросов по поводу того, что наши любимые антикоррупционные органы, на которые выделяются сотни миллионов, миллиардов гривен в год, не считая международной донорской помощи, получают эти средства, а выхлопа нет. Ведь эти органы - это инструмент антикоррупционной борьбы, правда? А где кроме громких пиар-дел результаты? Сидят ли нынешние чиновники, топ-чиновники, хоть кто-то?", - говорит эксперт.

А.Якубин пояснил, что в данной ситуации, когда никто из коррупционеров не был отправлен за решетку, возникла острая необходимость найти крайнего. Если этим крайним станет глава САП Н.Холодницкий, выиграют руководитель НАБУ А.Сытник и генпрокурор Ю.Луценко.

"Видимо, в НАБУ решили, что нужно найти кого-то крайнего. Кого же? САП, конечно. У них разделение функций: НАБУ ведет расследование, а САП ведет процедуру обвинения в судах. Я так понимаю, НАБУ решило перебросить ответственность за эти резонансные дела, за провалы, на САП. Как аргумент привели то, что Холодницкий с кем-то договаривался и так далее. А с точки зрения (генерального прокурора) Юрия Витальевича Луценко это тоже оказалась выгодная ситуация. У него был конфликт с НАБУ и САП, и когда НАБУ обратилось в ГПУ по поводу получения прослушки, он решил подыграть НАБУ. С расчетом на то, что это поможет нейтрализовать тот же САП, усилить контроль Луценко над этой структурой. Насколько я понимаю, если сейчас Холодницкий уходит, то некоторое время исполняющим обязанности руководителя САП остается Луценко, поскольку формально Холодницкий является его замом. Если он уходит, то Луценко останется на время поиска нового руководителя исполняющим обязанности", - говорит политолог.

Ранее стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем, позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Как сообщалось, 30 марта главы ГПУ и НАБУ направили в Квалификационно- дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

Ранее Холодницкий подтвердил информацию об обнаружении в своем кабинете устройства, похожего на устройство для скрытого прослушивания. Он также заявил, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него.