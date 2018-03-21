Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ - СМИ

Кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прослушивало НАБУ с согласия генпрокурора, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницького, и генпрокурор дал на это согласие.

"Дело действительно наша. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка НАБУшная", - рассказал изданию собеседник в ГПУ.

Однако по какой именно статье открыто производство и взято санкцию суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.

Из неофициальных источников в силовых органах стало известно, что "жучки" в кабинете руководителя САП провисели как минимум несколько недель, однако ничего криминального силовикам зафиксировать не удалось.

Стоит добавить, что Владимира Гуцуляка, который осуществляет процессуальное руководство в этом производстве, называют главой так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для властей вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс- прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандал между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками к НАБУ, а слежка за самим следователем привело к физическому столкновению между сотрудниками двух силовых структур.

Именно за согласованием руководителя этого же "департамента" в кабинете Холодницького НАБУ установило "жучки".

Как стало известно во вторник, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.

По материалам: Украинская правда