Холодницкого снова пригласили на допрос в ГПУ

Заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ожидают в Генпрокуратуре для проведения допроса.

Допрос запланирован на 10:00 вторника, 3 апреля.

"Назара Холодницкого ждем завтра... по алресу улица Симона Петлюры, 7/9", - сообщил глава Департамента расследования особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк в комментарии "Укринформу" в понедельник, 2 апреля.

Допрос Холодницкого был запланирован на 30 марта, но глава САП не явился в ГПУ.

Напомним, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора.

Директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко подлтвердили совместные следственные действия в отношении Холодницкого.

Позже Сытник рассказал о содержании записей из кабинета Холодницкого. В частности он заявил, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений.

По материалам: Укринформ