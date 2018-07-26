Холодницкому объявили выговор

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила выговор главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Решение было принято на заседании КДКП в четверг, 26 июля. Его объявил глава КДКП Виталий Грушковский.Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году.

В конце марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник попросили КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности, в связи с чем прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство.

Перед этим ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел.

Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.