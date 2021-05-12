Хомчак назвав стратегічні цілі щодо реформування та розвитку армії

Серед стратегічних цілей ЗСУ - запровадження об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління, а також забезпечення ЗСУ сучасними зразками військової техніки.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак назвав п'ять стратегічних цілей щодо реформування та розвитку армії.

Про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

За його словами, вони передбачені проектом Стратегічного оборонного бюлетеня і їхнє виконання необхідне для реформування та розвитку ЗСУ.

"Наші плани щодо подальшого розвитку та реформування ЗСУ ґрунтуються на результаті проведення оборонного огляду, Стратегії національної та воєнної безпеки України. Зазначені заходи реформування враховують найкращі практики та підходи держав-членів НАТО", - наголосив він.

Хомчак зазначив, що головним напрямом розвитку армії є запровадження об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління.

"До кінця цього року ми очікуємо, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах", - сказав він.