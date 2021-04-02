Хорошая новость: Порошенко прокомментировал разговор Байдена с Зеленским

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал хорошей новостью, которую с нетерпением ждали в Украине, телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джо Байденом.

Об этом Порошенко написал в Фейсбуке.

"Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине. Возможно, даже больше в оппозиции, чем во властных коридорах. Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины", - написал Порошенко.

По мнению Порошенко, сегодняшний контакт Байдена с Зеленским очень актуален. "Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и осведомленный в украинских делах глава Белого дома, украинская борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора. А украинская власть - четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечения демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.

"Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием ситуации в сфере безопасности в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне. Впереди много работы, в которой ключевыми будут оставаться наше несокрушимое единство и солидарность", - подчеркнул пятый президент.

Разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся в пятницу. По информации СМИ, он продолжался не менее 30-40 минут.