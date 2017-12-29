Хотел бы увидеть мир в Украине в 2018 году - Курт Волкер

Представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что хотел бы увидеть мир в Украине в следующем году. Об этом он сказал в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.

"Я все еще очень обнадежен в отношении Украины и хотел бы увидеть мир в Украине в 2018 году. И это потребует от России отвода войск, вооружений и любой поддержки из Донбасса. Но для этого нужны гарантии безопасности. Нужно время и безопасное пространство, чтобы можно было выполнить требования минских соглашений: провести местные выборы, провести избирательную кампанию, в конце концов, чтобы ВР начала процесс амнистии, чтобы специальный статус регионов, за который Рада уже проголосовала, был приведен в исполнение после выборов", - отметил Волкер.

По его словам, для всего этого и нужны миротворческие силы в Донбассе. "И я все равно надеюсь, что мы сможем этого достичь, и что Россия хочет разрешить все эти вопросы и восстановить территории Донбасса за Украиной", - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что этот год был очень жестоким "в плане конфликта в Донбассе - с артиллерией, снайперами".

"Я думаю, что все это время Россия надеялась, что это надавит на Киев или приведет к смене правительства в Украине на более дружественное по отношению к России, более пророссийское, нормальное, как было раньше, в понимании России", - подчеркнул Волкер.

Он добавил, что в реальности российская интервенция привела к прямо противоположному результату.

"Создала в Украине правительство более националистическое, более скептическое в отношении России и более ориентированное на Запад, чем оно было когда-либо ранее. И это, я думаю, стало непреднамеренным последствием российских действий. И я надеюсь, что это и станет основой разрешения конфликта. Что мы сможем прекратить конфликт и вернуть Украине контроль над ее территориями, прекратить вражду", - считает представитель США по вопросам Украины.

Волкер подчеркнул, что России надо знать, что для нее есть выход, что она может разрешить эту ситуацию с соблюдением своих интересов. "Но также Россия должна понимать, что путь дальнейшей агрессии и продолжения конфликта не приведет к улучшению", - сказал он.

24 декабря Волкер заявил, что санкции против Российской Федерации за ее военную агрессию в Украине должны сохраняться.