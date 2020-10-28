Хто такий Арестович і ким він був до призначення в ТКГ

В Україні з'явився новий офіційний спікер делегації в ТКГ по Донбасу

Олексій Арестович став радником української делегації з інформаційної політики в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Його призначили радником з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України. Про це Арестович розповів на своїй сторінці в Facebook.

Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року в Дедоплісцкаро, Грузія. Він є українським військовим і політичним оглядачем, а також актором і блогером. Крім того, Арестович проводить психологічні семінари та тренінги.

Він - випускник Одеського інституту сухопутних військ, і має звання майора у запасі.

З 1999 по 2005 роки Олексій працював в Головному управлінні розвідки. Проходив стажування в Міжнародній мовній школі у Великобританії. Він вивчав психологію в російській авторській школі "Людина серед людей", а також теологію в київському інституті святого Томи Аквінського.

Цікаво, що він був актором у Київському театрі-студії "Чорний квадрат". Знявся в епізодичних ролях в 13 фільмах з 2005 по 2012 рік. Глядачам він найбільше запам'ятався по ролі Люсеньки з російського серіалу "Повернення Мухтара".

У 2013 році як психолог-консультант і фахівець з конфліктології брав участь у зйомках шоу "Навчіть нас жити" на телеканалі ICTV.

Арестович також організував благодійний фонд для надання психологічної підтримки військових у зоні АТО (2014-2017).

З 2015 року Олексій одружений з Анастасією Грибановою. Пара виховує спільного сина і доньку Арестовича від першого шлюбу.