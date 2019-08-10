Хвилина мовчання на Майдані, музичний флешмоб і марш захисників України. Офіс президента опублікував план заходів до Дня Незалежності

Офіс президента України оприлюднив план святкових заходів на 24 серпня Фото: ЕРА

Святкування 28-ї річниці незалежності України у Києві відбудеться в новому форматі, план заходів погоджено в Офісі президента. Про це 10 серпня повідомляє сайт глави Української держави.

Уранці 24 серпня відбудеться вшанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу й незалежність країни. О 9.30 біля пам'ятного хреста на місці загибелі героїв Небесної сотні буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. У церемонії разом із президентом України Володимиром Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти.

"Пролунають 100 ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть 100 ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної сотні", - ідеться в повідомленні.

Потім на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор, військовий хор виконає гімн України а капела, розповіли в Офісі президента.

На головній площі столиці відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні. Приблизно о 9.50 розпочнеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Об 11.00 розпочнеться марш захисників України за участю ветеранів, додали в офісі.

9 липня Зеленський заявив, що замість проведення військового параду на День Незалежності України військовослужбовцям видадуть премії на суму 300 млн грн.

П'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що під час його каденції на парад не витрачали сотні мільйонів гривень, але він підтримує рішення Зеленського виплатити військовим премії.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінфіну й Міноборони знайти гроші на парад на День Незалежності.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту 10 липня закликав ветеранів війни і революції пройти парадом по вулиці Хрещатик із бойовими прапорами.