Київ передав МЗС РФ ноту протесту в зв'язку з проведенням "параду" у тимчасово окупованому Севастополі

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту в МЗС Росії у зв'язку з проведенням так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року, а також засудило мілітаризацію Криму, повідомила прес-служба МЗС.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової могутності", а також дії щодо подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить істотну загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародно- протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України. Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві такі дії розцінюють, як чергове порушення з боку Росії норм міжнародного права, зокрема, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також українського законодавства.

Крім того, в МЗС підкреслили, що "цинічна організація" параду "окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії щодо ескалації напруженості в українсько-російських відносинах".