Київ закликає Мінськ звільнити затриманих українських правозахисників і журналістів

Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляється на сайті голови держави.

Зокрема, Єрмак наголошує, що громадяни України Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв були незаконно затримані білоруськими правоохоронцями.

"За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів.

Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування - базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", - сказав він.

Андрій Єрмак додав, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

12 серпня ввечері стало відомо, що у Мінську жорстко затримали двох громадян України - волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Рєуцький також є журналістом.

ATR.ua

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