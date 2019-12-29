Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, - Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання, - пише Громадське.

Зінченко та Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014-го, Троє інших - Янішевський, Маринченко і Тамтура - з лютого 2015 року. У жовтні 2019-го суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі - його відправили під на нічний домашній арешт, а Олександра Маринченка відправили під цілодобовий арешт з 19 грудня 2019 року.

Як підтвердив прокурор Сергій Куций, колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, є у списках на обмін. У зв'язку з цим прокурори й просили змінити їм запобіжний захід.

Захист ексберкутівців також просив скасувати їм запобіжний захід. Однак, якщо прокурори наполягають на зміні запобіжного заходу, мотивуючи це тим обміном ув'язнених, то захист обвинувачених мотивує свої клопотання тим, що переконаний у невинності обвинувачених.

Адвокатка тобто родин Героїв Небесної сотні, Олена Сторожук заявила під час розгляду справи, що сторона потерпілих підтримує обмін полонених, але не ціною того, що ламаються державні устрої. За словами адвокатки, якщо ексберкутівці будуть на непідконтрольній території, не буде можливості продовжити суд.

Зазначимо, що доки суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, із судового процесу повністю виключили прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану. Замість них призначили нових - Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка. Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

До цього, відповідаючи на запитання журналіста hromadske про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям, Рябошапка сказав: "Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде".