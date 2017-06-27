Кибератака могла быть осуществлена с РФ или Донбасса - СБУ

Служба безопасности Украины предполагает, что масштабная хакерская атака на Украину могла быть осуществлена с оккупированных территорий Донбасса или из России. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказала спикер ведомства Елена Гитлянская.

В сфере безопасности ведомстве не исключают, что атаки организованы с территории России или с оккупированных территорий Донбасса.

По данным СБУ, основные атаки осуществлены на банковскую сферу и инфраструктуру, а также "Укрзализныцю" и медиахолдинг ТРК "Люкс".

Как сегодня сообщал сайт "Сегодня", хакерская атака с помощью вируса- вымогателя поразила банки, заправки, СМИ, аэропорт "Борисполь", метрополитен, Кабмин, "Новую почту".

В то же время в международной компании Group-IB нашли способ остановить атаку вируса в Украине.