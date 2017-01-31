Киев дополнит свой иск против России в гаагский суд ООН фактами преступлений в Авдеевке - Климкин

Украина дополнит свой иск против России в Международный суд ООН фактами, связанными с обострением ситуации в районе Авдеевки, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 января.

"Когда 25 тысяч человек остались без электрики и более чем 15 тысяч человек при такой температуре остались без тепла и то, что делает сейчас правительство Украины с целью помочь, то, что переключили коксохим (Авдеевский коксохимических завод - ред.) на поддержку тепловых сетей - это очень важно. Но это военное преступление - не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, сознательно обрекать тысячи человек на то, что они не могут получить тепло. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы вместе, к сожалению, наблюдаем в последние дни", - заявил глава МИД Украины на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

Климкин подчеркнул, что в ситуации с Авдеевкой имеет место сознательная эскалация и целенаправленное провоцирование гуманитарной катастрофы.

17 января в Международном суде ООН в Гааге зарегистрировали иск Украины против России, по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: Интерфакс- Украина