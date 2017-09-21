Киев может теперь надеяться на поставки американского противотанкового оружия (Die Welt)

Уже три года президент Украины Петр Порошенко просит Вашингтон о поставках оружия. После молниеносной оккупации Крыма и продолжающихся с 2014 года боях в донбасском регионе — в двух этих акциях в значительной степени участвовали регулярные российские войска — его страна надеялась по крайней мере на такой вид поддержки. Теперь это могло бы произойти: Порошенко встречается в четверг в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.



Уже несколько лет ведется дискуссия о том, как могла бы быть усилена оборонительная мощь Украины, прежде всего речь идет об одной системе вооружения: о противотанковой ракете типа Javelin. Эта переносная система могла бы существенно затруднить дальнейшее продвижение на украинскую территорию. «Если бы Украина была оснащена этим оружием, то борцы в Донбассе трижды бы подумали, сядут ли они в свои танки и помчатся ли вперед», — сказал один американский эксперт. До сих пор Вашингтон поставлял только джипы, радары и подобную технику.



Современное противотанковое оружие называется теми, кто его требует, «оборонительным оружием». «Украина не является нацией, которая нападает, а нацией, которая защищается», — сказала в Киеве заместитель премьер-министра Иванна Климпуш-Цинцадзе (Ivanna Klympusch-Zinzadse) в интервью газете Die Welt. «Россию всегда провоцировала к нападению слабость, а не сила». Эти оборонительные ракеты могли бы «спасти жизни», сказала политик, ответственный за евроатлантическую интеграцию, и привела пример: «С тех пор, как мы стали получать радары среднего радиуса действия, число погибших в результате минометных обстрелов сократилось с 47% до 17% от общего количества жертв».

В своей речи во вторник на ассамблее ООН Трамп назвал целью Америки «отражать опасности для суверенитета от Украины до Южно-Китайского моря». Право и государственные границы должны быть защищены. За день до этого сенат США принял новый оборонный бюджет, в котором содержались также 500 миллионов долларов военной помощи для Украины. Правда этот бюджет должен быть еще согласован с палатой представителей, прежде чем президент сможет поставить свою подпись. Однако поддержка Украины пользуется приоритетом в обеих крупных партиях США. Видимо, для этого есть несколько причин. Во-первых, за короткий период с 2014 года стало очевидным, что Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 20 лет. Несмотря на десять тысяч погибших в войне, территориальные и экономические потери и бегство свыше двух миллионов человек из Донбасса и Крыма, государству удалось стабилизироваться и тем самым показать себя достойным поддержки.



В то же время администрация Трампа в течение этого года, если отбросить в сторону риторику, значительно приблизилась к политике Обамы и тем самым к традиционному курсу внешней политики США. «Трамп примирился с линией конгресса», — сказал Ньют Гингрич (Newt Gingrich), один из самых важных политических деятелей-республиканцев на ежегодном форуме YES-Forum (Yalta European Strategy) в Киеве. Поскольку российские военные, мол, открыто говорят о «ведении гибридной войны», то антимосковские настроения в Вашингтоне почти так же сильны, как во времена холодной войны. Более того: если режим Путина хочет, мол, выжить, то он должен совершить «резкий поворот в своей политике». Этот тренд усиливают ведущиеся расследования по вопросу о связях Трампа с Россией и удаление большинства пророссийских политиков из окружения Трампа. В конечном счете могли бы начаться поставки вооружений. Во время прошлого визита в июне Порошенко в Вашингтон оба президента уже обсуждали эту тему. Министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) и советник по вопросам безопасности Г. Р. Макмастер (H. R. McMaster), якобы, одобрили такие поставки. Уже одна широкая дискуссия по этому поводу усиливает давление на Москву.



А если Трамп все-таки откажется от этого? Киевские СМИ недавно мимоходом сообщили о том, что у украинской армии уже имеется противотанковое оружие собственного производства под названием «Корсар», которое, согласно данным производителя, имеет «большое сходство» с американским оружием. Однако в то время как один Javelin (пусковое устройство и ракета) стоит до 350 тысяч долларов, «Корсар», мол, в пять раз дешевле. В то время как вновь вспыхнули дебаты об оружии, российский президент Владимир Путин неожиданно просигнализировал — возможно, для того, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия — о компромиссе в вопросе о Донбассе. Киев многие месяцы требовал, чтобы в конфликтном регионе Донбасса «голубые каски» ООН сопровождали бы невооруженных наблюдателей ОБСЕ. Теперь Путин готов к переговорам. Однако решающим является вопрос, будут ли «голубые каски» размещены повсюду в Донбассе и на украинско-российской границе, через которую Россия, якобы, осуществляет пополнение техники и живой силы для поддержки пророссийских повстанцев. Вначале Путин отклонил это. Если бы в будущем это стало возможным, то наблюдатели ОБСЕ действительно смогли бы беспрепятственно выполнять свои задачи. За последнее время они все чаще подвергались угрозам со стороны повстанцев и даже обстрелам.



Силы, поддерживающие Украину, активно ведут себя и на других фронтах: так, например, политики в окружении бывшего премьера Литвы Андриуса Кубилиуса (Andrius Kubilius) выступают в Европе за «план Маршалла» в пользу Украины. Из США впервые прибыл в украинскую Одессу корабль с каменным углем, чтобы компенсировать потерю угля из Донбасса. Федеральное правительство также поддерживает Украину. Бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт (Georg Milbradt) является с этого лета немецким спецпосланником на Украине. Мильбрадт должен консультировать Украину по вопросам коммунальных реформ и децентрализации. А один только что ушедший в отставку генерал бундесвера окажет поддержку Киеву по вопросам оборонительной политики.

Герхард Гнаук