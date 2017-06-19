Киев начал подключение центров первичной медпомощи к нацсистеме e-Health

Киев начал подключение центров первичной медицинской помощи к национальной системе e-Health.

Как сообщает разработчик медицинских электронных Helsi, первым к e-Health в понедельник подключен Центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) №2 Подольского района Киева, который ранее начал работать с сервисом Helsi в рамках записи пациентов на прием онлайн.

По словам главного врача Центра ПМСП №2 Надежды Биличук, регистрация медучреждений в e-Health позволяет реализовать принцип реформы здравоохранения "деньги идут за пациентом".

В Национальной системе e-Health будут регистрироваться все медицинские учреждения, предоставляющие первичную помощь. Ожидается, что первый этап реформы будет полноценно осуществлен в конце декабря 2017 года после регистрации данных больниц и пациентов.

Helsi – разработчик медицинских электронных систем. Для государственных медицинских учреждений Helsi проводит регистрацию в Национальной системе e-Health в рамках реформы, а также предоставляет бесплатную лицензию на использование других опций, в частности, электронной карты пациента, кабинета врача, онлайн записи на прием.

По данным Киевской горгосадминистрации, в настоящее время к системе Helsi подключены 58 амбулаторий Подольского, Оболонского и Соломенского районов столицы, а также консультационно-диагностические центры этих районов и одна детская больница.

Как сообщалось, КГГА планирует к концу 2017 года внедрить во всех районах города систему электронной записи к врачам первичного звена Helsi, которая станет первым этапом в формировании единого информационного пространства Киева. В статусе пилотного проекта система Helsi была внедрена в Подольском районе.

Кроме того, разработчики системы планируют подключить к ней реестр зарегистрированных в Украине лекарственных средств.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель группы внедрения системы Helsi Евгений Донец, ее разработчики координируют работу с Министерством здравоохранения, чтобы иметь возможность включиться в единую всеукраинскую электронную систему здравоохранения.