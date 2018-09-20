Киев намерен выслать венгерского консула за выдачу паспортов украинцам

Украина намерена выслать консула Венгрии за выдачу венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта с указанием не ставить об этом в известность украинские власти.

При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава МИД Украины заявил, что намерен потребовать от властей Венгрии разъяснений.

​"Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве - мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя - нужно реагировать. Как мы отреагируем, я понимаю - этот консул поедет куда- то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции", - заявил министр в видео, опубликованном в Twitter в среду вечером.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов.

При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.