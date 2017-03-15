Киев настаивает на отмене признания РФ документов ОРДЛО и "конфискации" предприятий боевиками

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске потребовала отмены указа президента Российской Федерации о признании паспортов, выданных властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также заявила о недопустимости захвата украинских предприятий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т.н. "ДНР" о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведёт к их срыву", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук.в среду по результатам заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в Минске.

"Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса", - написала она и отметила, что этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы.