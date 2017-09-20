Киев требует отменить указ РФ по признанию "паспортов ОРДЛО"

Украинские представители ТКК возобновили требование о необходимости отмены указа президента РФ о признании так называемых "документов ОРДЛО" и других нормативно-правовых актов, принятых в его исполнение.Такое требование выдвинул Киев российской стороне на переговорах Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Отмечается, что Украина поставила вопрос возврата под свою юрисдикцию захваченных на территории ОРДЛО предприятий и государственного имущества, и создания в рамках ТКГ новой рабочей подгруппы по вопросам границы.

Киев в очередной раз обозначил свою позицию: решение вопросов безопасности - ключ к имплементации всех составляющих Минских соглашений.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке президент отметил, что в связи с конфликтом на Донбассе в период с середины мая по август 2017 года Мониторинговая миссия по правам человека в Украине зарегистрировала 161 случай потерь среди мирного населения: 26 погибли, а еще 135 получили ранения.

QHA Крымские Новости

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