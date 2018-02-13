Киев в Минске поднимет вопрос внедрения трехстороннего механизма поиска пропавших без вести на Донбассе

Киев на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 14 февраля поднимет вопрос о внедрении трехстороннего механизма поиска пропавших без вести лиц.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вместе с послом Испании в Украине Сильвией Кортес Мартин, заместителем главы МИД Украины Еленой Зеркаль.

"Мы настаиваем на внедрении трехстороннего механизма поиска пропавших без вести лиц. Этот вопрос представители Украины поднимут на очередном заседании гуманитарной подгруппы ТКГ 14 февраля 2018 года", - сказала И.Геращенко.

Во время поездки делегация побывала вблизи поселка Спорное (Бахмутский район, Донецкая область) и ознакомилась с проведением поисковых работ в отношении лиц, погибших на Донбассе.

"Как сообщили представители Минобороны, только в прошлом году поисковые бригады Украины проверили 15 участков, четыре из которых находятся в "серой зоне". По результатам таких работ в 2017 году был идентифицирован 71 человек, 18 тел погибших были переданы ОРДЛО", - отмечается в пресс-релизе.

Участники поисковой экспедиции рассказали, что для идентификации тел погибших проводят ДНК-экспертизу. В случае отсутствия в базе данных погибших украинцев к этому процессу привлекаются представители Международного комитета Красного Креста (МККК), которые пытаются найти родных на временно оккупированных территориях Донбасса.

"По их информации, удалось идентифицировать граждан РФ, погибших в зоне АТО, их тела были недавно переданы семьям", - подчеркивается в сообщении.

И.Геращенко заявила, что проблемным вопросом остается ограниченный доступ МККК к временно оккупированных территорий на Донбассе и отсутствие согласия российской стороны на внедрение в рамках минской рабочей группы трехстороннего механизма поиска пропавших без вести при участии Украины, России и МККК (с приглашением представителей ОРДЛО).