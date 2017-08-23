Киев ждет летальное оружие от стран-партнеров, пока помощь предоставила только Литва - Полторак

Украина на данный момент получила летальное оружие только от Литвы, но надеется на предоставление такого оружия и от других стран-партнеров, подчеркивает министр обороны Украины Степан Полторак.

"С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку", - сказал С.Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.