Киев ждет оружие из США через несколько недель

Поставка вооружения Украине из Соединенных Штатов Америки должна состояться уже через несколько недель. Речь идет о целом ряде поставок, в частности антиснайперских комплексах

Украина ожидает первые поставки оборонительного оружия от США уже через несколько недель. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в среду, 28 февраля.

"Первая поставка этого вооружения (из США) должна состояться уже через несколько недель", - отметил глава государства.

По его словам, достигнутые договоренности с американскими партнерами предусматривают "целый ряд поставок". Среди прочего, в них будут входить антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и много других видов вооружения.

В этом контексте Порошенко напомнил, что многие украинские воины на Донбассе погибли именно от рук российских снайперов.