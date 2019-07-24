Киевщина: В Обухове протоколы о результатах голосования заполняли в кафе

Полиция открыла уголовное производство.

В городе Обухов Киевской области следователи местного отдела полиции открыли дело по факту фальсификации избирательных документов, поскольку протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей составляли в кафе дома культуры города Обухов.

О правонарушении сообщили представители гражданской сети "ОПОРА". На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе дома культуры города Обухов", - сообщили в областном управлении полиции.

Полиция на месте задокументировала нарушения законодательства работниками избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 158 УКУ продолжается следствие. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет", - добавили в Нацполиции.

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Отметим, что по данным подсчета 8,95% электронных протоколов в многомандатном округе партия "Слуга народа" набрала 43.14%, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 13,02%, за "Батькивщину" проголосовали 8.18% граждан, "Европейская солидарность" поддержали 8.12% и партию "Голос" 5.84% украинцев.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.