Киевстар: У ГПУ нет доступа к данным всех абонентов

Оператор мобильной связи опроверг сообщение адвоката о прослушке абонентов.

Киевстар уверяет, что абонентов не прослушивают kyivstar.ua

Оператор мобильной связи Киевстар уверяет, что следователи Генпрокуратуры не получали доступ к данным всех абонентов оператора. Об этом сообщает пресс-служба Киевстара, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"Персональные данные абонентов, информация об услугах, которыми они пользуются, охраняется законом и Киевстар строго придерживается требований законодательства по их защите", - сообщают в пресс-службе.

Компания напоминает, что по событиям на Майдане в рамках расследования уголовного дела, Печерский райсуд запретил распоряжаться носителями информации с абонентскими данными на серверах телеком операторов за определенный период времени. Требование касалось Лайфселл, МТС-Украина (теперь ВФ Украина), ТриМоб, Укртелеком, Киевстар и других операторов мобильной связи.

В феврале 2017 года Киевстар обратился с требованием разъяснить это постановление, что фактически содержало требование об аресте информации, что не предусмотрено действующим законодательством Украины.

Апелляционный суд в июле этого года удовлетворил апелляционную жалобу Киевстар. Суд обязал разъяснить, как выполнять постановление о запрете распоряжаться носителями информации с абонентскими данными.

Напомним, 26 сентября, адвокат Олег Бабич, ссылаясь на решение суда, сообщил, что следователи Генпрокуратуры получили доступ ко всему оборудованию оператора мобильной связи Киевстар, теперь могут получить всю интересующую их информацию о клиентах компании.