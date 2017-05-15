Кириленко ответил на комментарий Путина о "Евровидении"

Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о якобы неспособности Украины провести конкурс "Евровидение" в Киеве.

Об этом Кириленко написал в своем Twitter.

"Сбой в программах российских пропагандистов: Путин заявил, что мы "не способны" провести #Евровидение-2017, а Украина его УЖЕ успешно провела!" - пишет Кириленко.

Ранее в понедельник на пресс-конференции по итогам международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине Путин сказал: "То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались участвовать(в Евровидении - ред.), думаю, сделали правильно, потому что, по моему мнению, сегодняшняя киевская власть не в состоянии проводить мероприятие подобного рода. Те, кто желал посмотреть, всегда могли сделать это в Интернете".

Россия в 2017 году решила отказаться от участия в Евровидении в Киеве после того, как певице Юлии Самойловой было запрещено приезжать на территорию Украины из-за ее выступления в Крыму.

Победителем конкурса Евровидение-2017 в Киеве, финал которого состоялся в субботу 13 мая, стал певец из Португалии Сальвадор Собрал.

Президент Украины Петр Порошенко принял организаторов конкурса и заявил, что Евровидение-2017 прошло успешно.