Кириленко: В напряженности с Польшей и Венгрией видна рука Кремля

Вице-премьер уверен, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы "рассорить нас со всеми соседями"

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал уверенность, что к напряженности в межгосударственных отношениях Украины с Польшей и Венгрией приложила усилия Россия. Об этом он заявил в своем Twitter.

Такое мнение он высказал 4 февраля в своем микроблоге в Твиттере.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются", - отметил он.

"Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", - добавил Кириленко.

Ранее сегодня, министр иностранных дел Павел Климкин осудил ночную провокацию у здания закарпатского общества венгров в Ужгороде, назвав это "позорным путем".

4 февраля около пяти утра в Ужгороде в здании закарпатского общества венгров неизвестные разбили окно, предположительно, "коктейль Молотова", вследствие чего произошло задымление.