Кирило Вишинський: моя згода на обмін – підробка

Головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого звинувачували в держзраді і обміняли серед інших на українців, заявив, що не писав заяви на обмін, а документ опублікований прес-секретарем екс-генпрокурора Юрія Луценка – підробка. Про це він заявив на пресконференції у Москві.

«Папірець, який з’явився, він же не в ЗМІ зʼявився. Він у соцмережах на сторінці прес-секретаря колишнього генпрокурора України Луценка зʼявився. Ця людина (Луценко – ред.), з моєї точки зору, все що він продукував, абсолютно ненадійне в інформаційному плані. Все, що виходить від нього, не заслуговує жодної уваги».

«Ще одна деталь – скільки він там? Три години провисів у Сарган на сторінці і зник? Мутний скан, що провисів у Сарган, який потім хтось далі передруковував. Ну, вони так працюють».

За словами Вишинського, заява, яку опублікувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган,– підробка. І зробити її було не складно, оскільки в матеріалах його справи було багато експертиз, і одна з них графологічна, яка розібрала його «почерк ну просто до закарлючок».

Вишинський заявляє, що після вивчення результатів цієї експертизи будь-яка «більш менш грамотна людина» може написати будь-який папірець від його імені, а для компʼютера і дві години не потрібно.

Раніше, за словами адвокатів Вишинського він відмовлявся підписувати свою згоду на обмін, плануючи довести в українському суді свою невинність.

28 серпня у ГПУ заявили, що Вишинський написав заяву, в якому погодився взяти участь в обміні полоненими. Речниця генпрокурора виклала заяву Вишинського в Facebook, але згодом видалила свій пост.

СБУ звинувачує головного редактора “РИА Новости Украина” у держзраді. В минулу суботу його і ще 34 громадянина Росії і України було передано російській стороні в рамках обміну утримуваними особами.

Белсат ТВ

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