Кислиця заявив, що Росія має офіційно попросити в України воду для Криму

Україна зможе розпочати обговорення щодо відновлення водопостачання до окупованого Криму лише тоді, коли Росія офіційно попросить про це українську владу, визнавши себе країною-окупантом.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав в інтерв'ю Крим.Реаліі.

"Для того щоб почати розмову про постачання води, вони (влада Росії - КР), по-перше, повинні визнати, що вони країна-окупант і офіційно звернутися як країна-окупант, згідно гуманітарного права. Вони повинні звернутися до влади України з офіційним проханням, а не з погрозами, з істериками, розумієте. І тоді будемо дивитися, тоді відповідні міністерства і відомства будуть дивитися, яка повинна бути наша реакція. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог про цю проблему. Замість цього ми бачимо багато метушні і істерик за лаштунками цієї проблеми", - зазначив посол.

Кислиця додав, що поки Росія офіційно не зверталася з проханням почати діалог по цій темі.

Нагадаємо, що в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини впевнені, що відповідальність за забезпечення жителів окупованого Криму чистою питною водою лежить на Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія через ООН намагається змусити України відновити водопостачання в окупований Крим.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму, оскільки жодних загроз гуманітарної катастрофи на півострові не існує.

Також представництво президента України в Автономній республіці Крим заявило, що подача води в Крим можлива лише після деокупації півострова.

Нагадаємо, перший президент України, а наразі глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в окупований Крим.

Як відомо, з 24 серпня у Сімферополі, а також в Сімферопольському і Бахчисарайському районах обмежили подачу води.

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