Китай предложил Украине экстренную помощь для преодоления эпидемии коронавируса

Во время глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и помогать друг другу, заявил посол КНР и предложил гуманитарную помощь Украине.

Китай, откуда по миру пошел коронавирус SARS-CoV-2, и который первым благодаря внутренним жестким мерам и помощи извне "приглушил" вспышку инфекции, предложил Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления эпидемии. Об этом у себя в Facebook сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Вчера вечером он вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном: беседа шла о борьбе стран с распространением коронавируса и об экономическом сотрудничестве.

"Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - подчеркнул глава правительства.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

