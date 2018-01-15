КИУ обнародовал ТОП-10 депутатов-прогульщиков 2017 года

В Комитете избирателей Украины назвали ТОП-10 депутатов-прогульщиков, которые в 2017 году не являлись на пленарные заседания Верховной Рады.

Фамилии этих парламентариев обнародовал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

"Cреди них, в частности: Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Дмитрий Ярош, Михаил Добкин, Иван Фурсин, Виталий Чепинога, Геннадий Бобов, Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев и Александр Онищенко", - сказал Рыбачок.

По его словам, такой вывод КИУ сделал на основе информации о данных регистрации для участия нардепов на заседаниях ВР.

Рыбачок отметил, что если же говорить о том, как ходят на работу представители тех или иных парламентских сил, то члены фракций "Народного фронта" и БПП были самыми активными, а пассивными - представители "Воли Народа". Что же касается оппозиции, то она аутсайдер по показателям активности работы в Верховной Раде и посещаемости.

"И это в целом поднимает вопрос работы оппозиции в ВР, потому что мы можем понимать, что оппозиция не хочет идти на контакт с властью и голосовать за те или иные политические законы, но когда фракция оппозиции просто не приходит на пленарные заседания Верховной Рады, то это означает, что они не выполняют свои прямые конституционные обязанности", - подчеркнул эксперт.

По мнению представителя КИУ, стоило бы ужесточить санкции в отношении депутатов-прогульщиков.

Вечерний Харьков

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