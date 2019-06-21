Кандидаты в депутаты Верховной Рады, которые баллотируются как самовыдвиженцы, массово используют при регистрации "бренд" президентской партии, создавая фонды, общественные организации и тому подобное под названием "Слуга народа" или похожими на нее. Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины.

"КИУ сообщает о массовых фактах регистрации кандидатов-клонов партии "Слуга народа" в одномандатных округах. Такие лица баллотируются как самовыдвиженцы, но при этом в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с названием "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Так, информируют в КИУ, в ОИО No37 (Днепропетровская область, г. Кривой Рог) зарегистрировано сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд "Слуги народа". Это Грижук В. В. (Общественное движение "Слуга Народа"), Кравченко А. В. (Общественная организация "Общественное движение "Слуга Народа"), Приходько П. А. (ПП "ЗЕ! Слуга Народа"), Рябовол А. А. (Общественная организация "Слуга народа"), Товкун А. В. (частное предприятие "ЗЕ! Слуга народа"). При этом все пятеро - беспартийные.

В ОИО No146 (Полтавская область) зарегистрировано трех кандидатов- самовыдвиженцев, которые используют бренд "Слуги народа". Это Дедюрин В. М. (представляет частное предприятие "Слуга народа"), Дроздова И. В. (частное предприятие "ЗЕ! Слуга народа!"), Кузьмин К. В. (частное предприятие "Слуга народа!"). Все трое официально являются беспартийными.

Такая же ситуация в ОИО No94 (Киевская область), где три разные лица указывают, что связаны с брендом "Слуги народа". Это Дубинский В. В. ("ПП "Слуга народа"), Дубинский М. М. ("ПП "Слуга народа"), Новосельцев Ж. В. (общественная организация "Слуга народа"). Все беспартийные.

В ОИО No95 (Киевская область) зарегистрировано кандидата Воробей Д. И., который баллотируется путем самовыдвижения, но при этом в ведомостях о кандидате указано, что он представляет благотворительную организацию "Слуга народа".

В ОИО No137 (Одесская область) баллотируется путем самовыдвижения Маланин А. Ю., который представляет благотворительный фонд "Слуга народа".

В Комитете отмечают, что подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией "Слуга народа", и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием.

Это также может привести к частым ошибкам граждан во время заполнения избирательных бюллетеней.

Согласно ч. 4 ст. 80 Закона "О выборах народных депутатов Украины" в избирательном бюллетене для голосования в ОИО указываются в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных в этом округе кандидатов в депутаты со сведениями о годе рождения, образование, должность (занятие), место работы, место жительства, партийность, а также субъект выдвижения каждого кандидата.

Напомним, Конституционный Суд Украины признал конституционным Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и внеочередных парламентских выборах.