КИУ выяснил, сколько кандидаты в президенты пустили на рекламу в СМИ

Большинство средств из избирательных фондов кандидатов в президенты потратили на использование СМИ - на это было направлено 623 млн грн.

Об этом сообщает Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" .

"В целом кандидаты, чьи отчеты доступны на сайте ЦИК, потратили 941 млн грн. То есть на рекламу в СМИ было потрачено 66% средств или каждую вторую гривню", - говорится в сообщении.

Из доступных отчетов наибольший процент расходов на рекламу в СМИ - у Юрия Кармазина. На использование СМИ направлено 100% средств (368 тыс. грн). На втором месте Юрий Бойко (84% средств или 39 млн грн). На третьем - Сергей Тарута (82% средств или 80 млн грн).

Далее следуют Василий Журавлев (81% или 279 тыс. грн), Владимир Зеленский - на СМИ потрачено 74% всех средств (64 млн грн), Виктор Бондарь - 74% (4 млн грн), Сергей Кривонос - 73% (всего 13 тыс . грн), Юлия Тимошенко - 72% (118 млн грн), Руслан Кошулинский - 71% (11 млн грн), Петр Порошенко - 61% (251 млн грн).

Часть кандидатов не указали никаких расходов за отчетный период. Это Александр Ващенко, Николай Габер, Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов, Александр Соловьев. Читайте также: КИУ: некоторые кандидаты в президенты недооценивают влияние России на выборы

Отчеты охватывают период расходов со времени открытия избирательного фонда до 18 марта 2019 года. На сайте ЦИК пока отсутствуют отчеты кандидатов Геннадия Балашова, Александра Вилкула, Дмитрия Гнапа, Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова, Виктора Кривенко, Олега Ляшко, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Владимира Петрова. Отчеты других кандидатов доступны.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидата. Впоследствии пять кандидатов отказались баллотироваться.