Кива склав іспит на адвоката

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в січні 2021 здав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Інформація про це міститься на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з цією інформацією, Кива здавав іспит в Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Як прокоментувала адвокат Bihus.Info Марія Музичка, іспит - тільки один з етапів. Після нього кандидат повинен пройти шість місяців стажування у адвоката з досвідом не менше п'яти років. Після цього кандидат має підготувати звіт, який затверджує Рада адвокатів регіону.

"Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратися у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", - сказала Музичка .