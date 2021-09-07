Кива склав іспит на адвоката

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в січні 2021 здав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Інформація про це міститься на сайті Національної асоціації адвокатів України.
Згідно з цією інформацією, Кива здавав іспит в Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.
Як прокоментувала адвокат Bihus.Info Марія Музичка, іспит - тільки один з етапів. Після нього кандидат повинен пройти шість місяців стажування у адвоката з досвідом не менше п'яти років. Після цього кандидат має підготувати звіт, який затверджує Рада адвокатів регіону.
"Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратися у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", - сказала Музичка .
- 26 квітня Кива захистив кандидатську дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". 13 членів комісії одноголосно підтримали те, щоб Киві дати ступінь кандидата наук.
- На захист Киви не пустили низку журналістів.
- На наступний день після публікації розслідування Bihus.Info про кандидатську дисертацію Киви Міжрегіональна академія управління персоналом, де він проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було.
- 8 червня в Міносвіти заявили, що перевіряють дисертацію й атестаційну справу Киви.