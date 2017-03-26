Сергей Кивалов уволен с должности члена Венецианской комиссии.

Соответствующий указ президента Петра Порошенко, датированный 16 марта, опубликован на сайте главы государства.

Кивалов уволен в связи с истечением срока полномочий. Также уволены заместители члена Венецианской комиссии Владимир Пилипенко и Сергей Головатый.

Другим указом, также датированным 16 марта, Порошенко назначил членом Венецианской комиссии основателя Украинской юридической фундации Украины Сергея Головатого .

Ранее ЛІГА.net стало известно от собственных источников, что Сергея Кивалова лишат полномочий представителя Украины в Венецианской комиссии, а Сергея Головатого назначат на его место.