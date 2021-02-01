Клімкін про окупований Донбас: Путін почав піднімати ставки

Президент Росії Володимир Путін намагається змінити ситуацію на окупованому Донбасі. Таку думку колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив 31 січня у Facebook.

За словами дипломата, виступаючи наприкінці січня на "віртуальному" економічному форумі в Давосі, глава Кремля виголосив промову, яка "сприймається як початок торгів із новою американською адміністрацією".

"Одночасно Путін почав підняття ставок на окупованому Донбасі, де нашвидкуруч організували зустріч "російський Донбас" за участі російської пропагандистки [Маргарити Сімоньян], яка, до речі, робила інтерв'ю зі співробітниками ГРУ, які брали участь в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Тобто розумієте, який масштаб завдань", - написав він.

Дипломат вважає, що Путін "усім хоче показати, що готовий до "абхазького" сценарію, якщо йому не підуть "назустріч".

"Нашої реакцією на цей шантаж має бути спільна з нашими друзями відповідь - що російський режим отримає, якщо піде далі", - вважає Клімкін.

Він підкреслив, що Путін намагається послабити солідарність Євросоюзу і США, однак "це в нього не вийде".

"Але необхідно уникнути будь-яких переговорів за нашою спиною - "нічого про нас без нас", - зазначив ексглава МЗС України.