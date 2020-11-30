Клімкін, Рябошапка та Данилюк заявили про створення Центру стійкості та розвитку держави

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка та колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк 30 листопада заявили про створення Центру стійкості та розвитку держави. Заява Клімкін опублікував у Facebook.

"Сьогодні Україна опинилася в надзвичайно небезпечній ситуації. Хвиля криз - економічна, фінансова, пандемічна - на тлі виснажливої війни загострили проблеми, які накопичилися протягом багатьох років. Серед них - відсутність стратегії розвитку держави, слабкість і захоплення державних інституцій олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства. А наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати державності. Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, які підміняють конкретні дії", - написав Клімкін.

Автори заяви підкреслили, що "не можуть залишатися осторонь, пасивно спостерігаючи за знищенням уже досягнутого і поступовим руйнуванням державності".

"Тому, маючи практичний досвід реалізації системних задач та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об'єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити", - заявили ексчиновники.

Пріоритетами творці платформи визначили національну безпеку, верховенство права, деолігархізацію і протидію корупції.

"Нашою метою є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку шляхом деолігархізації, чесні суди та забезпечення покарання корупціонерів, реформування органів правопорядку, які захищатимуть усіх, а не обраних. Ми є відкритими до співпраці з однодумцями заради результату та розширення команди", - ідеться в заяві.

Клімкін був міністром закордонних справ із 2014-го до 2019 року.

У 2015-2016 роках Данилюк був заступником глави Адміністрації президента, у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО. 27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку.

Рябошапка був генеральним прокурором із серпня 2019 року до 5 березня 2020 року, коли Верховна Рада 263 голосами ухвалила постанову про недовіру, яка спричинила його відставку.

